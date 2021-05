Basketball 2. Bundesliga : Kata Takács: Neuzugang mit Erfahrung und Qualität für Damen des SC Rist

Nach dem Sprung in die 2. Bundesliga verstärken sich die Wedelerinnen mit einer frischgebackenen Deutschen Vizemeisterin

Wedel | Über ein halbes Jahr ist es her, dass die Basketballerinnen des SC Rist Wedel ein Pflichtspiel bestreiten durften. Das Ende der Corona-Zwangspause ist jedoch absehbar: Da die Elbstädterinnen als Spitzenreiter der abgebrochenen Saison 2020/2021 in der 1. Regionalliga Nord aufsteigen in die 2. Bundesliga, die Profi-Status besitzt, werden sie in der komm...

