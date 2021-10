Herbstmarkt in Wedel : Karussell und Autoscooter: Darauf können sich Besucher am Wochenende freuen

Von Freitag bis Sonntag (8. bis 10. Oktober) findet in Wedel auf dem Festplatz nach einem Jahr Zwangspause endlich wieder der Herbstmarkt statt.

Wedel | Viel Zeit war nicht, um alles zu organisieren, aber es hat geklappt: Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr kann es am Wochenende wieder in Wedel auf den Jahrmarkt gehen. Der obligatorische Herbstmarkt auf dem Festplatz gegenüber der Badebucht an der Schulauer Straße, steigt zwar in abgespeckter Form, aber auf Karussells, Autoscooter und Naschistand...

