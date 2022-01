Rückzug von Christian Stolle : Stimmzettel schon gedruckt: So geht's weiter mit der Wedeler Bürgermeisterwahl

Als die Nachricht vom Verzicht von Christian Stolle auf seine Kandidatur das Rathaus erreichte, waren die Stimmzettel bereits gedruckt. Was das bedeutet, erläuterte die Stadt am Montag.

Wedel | Der Paukenschlag kam just am Wochenende vor dem Montag (24. Januar), an dem die Verwaltung die Wahlbenachrichtigungen verschickt und die Briefwahl startet: Christian Stolle (38), Handwerker aus Wedel, zieht seine Bewerbung für die Wedeler Bürgermeisterwahl zurück. Was aber bedeutet der Verzicht der Kandidatur für das weitere Verfahren? shz.de hat nach...

