Jugendhaus Holm : Kontakt zu Jugendlichen reißt auch in der Corona-Krise nicht ab

In der Corona-Krise sind dem Holmer Jugendpfleger Sven Kahns nur wenige Besucher abhanden gekommen. Eine Fahrt im Sommer hat er noch nicht geplant. Er wartet ab, kann gegebenenfalls aber auch spontan reagieren.

Holm/Hetlingen | „Es geht immer um Beziehungsarbeit“, sagt Jugendpfleger Sven Kahns. „Und um Vertrauen.“ Der Sozialpädagoge kümmert sich zusammen mit Erzieherin Claudia Plüschau und Vertretung Folker Marsel seit mittlerweile 18 Jahren im Jugendhaus in Holm und einmal in der Woche auch im Jugendraum in Hetlingen darum, dass Kinder und Jugendliche der beiden Dörfer eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.