Johanneskirche Rissen : Gemeinde wünscht sich mehr Umweltschutz

Das Umbaukonzept für die Johanneskirche in Hamburg-Rissen kommt in der Gemeinde gut an – bis auf die Gasheizung und fehlende Photovoltaikanlage.

Hamburg-Rissen | „Die Struktur steht. Es geht jetzt darum, es umzusetzen. Die Kirchen AG hat viel Zeit und Arbeit investiert“, sagte Kirchengemeinderatsmitglied Sabine Kruse in der Gemeindeversammlung der Johanneskirche Rissen. Der Kirchbau, der 1935 und 1936 entstand, soll umgestaltet werden. Das Projekt, das wir ausgerufen haben, dauert mittlerweile gut zwei Jahrz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.