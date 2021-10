DLRG Wedel : Wedel: Jochen Möller tauscht DLRG-Vorsitz nicht gegen Bürgermeisteramt

Jochen Möller räumt nach 22 Jahren den Sitz des Vorsitzenden der Ortsgruppe Wedel der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Dabei räumt er mit Bürgermeistergerüchten auf.

Wedel | „22 Jahre als Vorsitzender und acht Jahre als technischer Leiter waren eine schöne Zeit, sonst hätte ich es nicht so lange durchgehalten“, sagte Jochen Möller. Nach 22 Amtsjahren legte er am Sonnabend (16. Oktober) sein Amt nieder. „Ich werde die DLRG Wedel nicht verlassen. Sie ist meine Heimat. Ich werde mich weiter einbringen, aber nicht an der Spit...

