Basketball-Jugend-Bundesliga : Den U16-Jungen des SC Rist Wedel gehen in Münster die Kräfte aus

Nach zahlreichen Erkrankungen über die Weihnachtstage tritt das Team von Trainer Gregor Prehsl am Sonntag (9. Januar) geschwächt an und kassiert mit einer 56:86-Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die Play-Off-Plötze.

