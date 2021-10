Schnelles Internet : WedelNet investiert zweistelligen Millionenbetrag in Glasfaserausbau

Rund 1000 Haushalte an der Pinneberger Straße, Breslauer Straße und Lindenstraße profitieren von der Glasfaser-Offensive der Wedeler Stadtwerke.

Wedel | Wo die Nachfrage am größten ist, wird das Glasfasernetz in Wedel am schnellsten ausgebaut. „Es gibt keinen Vollausbau des Glasfasernetzes ohne vertrieblichen Erfolg“, sagt Stadtwerkechef Jörn Peter Maurer zur Millioneninvestition von WedelNet. Ein zweistelliger Millionenbetrag soll in die von den Stadtwerken titulierte „Glasfaser-Offensive“ fließen – ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.