Verkehrswende : In Rissen müssen Auto-Stellplätze den Lastenrädern weichen

Grüne und SPD waren mit ihrem Antrag „Platz für Lastenfahrräder im Rissener Dorf schaffen“ erfolgreich.

Hamburg-Rissen | In Rissen sollen an drei Standorten Stellplätze für Lastenfahrräder geschaffen werden. Das hat die Bezirksversammlung Altona während ihrer jüngsten Sitzung auf Antrag von SPD und Grünen beschlossen. Drei Standorte geplant In der Einkaufsstraße Wedeler Landstraße auf der Südseite zwischen Ole Kohdrift und Am Rissener Bahnhof sowie auf der Nordsei...

