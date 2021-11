Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung : Im November und Dezember: Drei Impftermine in Wedeler Awo Treff geplant

Am drei Tagen können sich Impfwillige ihre Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung abholen. Es gilt: einfach vorbeikommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Der erste Termin ist bereits am Mittwoch.

Wedel | Einerseits steigen die Infektionszahlen rasant an. Andererseits sind noch viel zu viele Menschen in Deutschland nicht geimpft. Wegen der in diesem Winter grassierenden Delta-Variante des Coronavirus, die viel ansteckender ist, als der noch im vergangenen Jahr vorherrschende Wildtyp, ist zudem die Nachfrage nach einer Auffrischimpfung, der so genannten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.