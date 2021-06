Es gibt noch Karten : Band Hot Asphalt machen irische Party vor der Batavia in Wedel

Am Sonnabend, 3. Juli, stürmen die Hamburger Musiker die Open-Air-Bühne der Batavia. Ihr Partyprogramm: irische Evergreens – auch zum Mitsingen.

Wedel | „Party like the Irish“ lautet das Motto der Hamburger Band Hot Asphalt, die am Sonnabend, 3. Juni, die Open-Air-Bühne der Batavia stürmt. Es gibt noch Tickets für die Veranstaltung vor dem Kulturdampfer, der im alten Hafen in Wedel, Brooksdamm, vor Anker liegt. Los geht es um 19.30 Uhr. Auch interessant: „Schön, wieder rauszukommen“ – Gäste genieße...

