Holocaust-Gedenktag in Wedel : Flashmob und Ausstellung zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus

Unter dem Titel „Neofaschismus in Deutschland“ geht die Schau in der Stadtbücherei rechtsradikalen Tendenzen in der Bundesrepublik nach. Wegen Corona können nur 50 Zuschauer an der Veranstaltung teilnehmen.

Wedel | Eine Form des Erinnerns finden, die in die Zukunft wirkt, Trauer über Leid und Verlust ausdrücken und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken: Seit 26 Jahren gedenkt Deutschland am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus. Bundespräsident Roman Herzog hatte 1996 den Tag, an dem Auschwitz durch die Rote Armee befreit wurde, zum Holocaust-Geden...

