Trotz Corona : Wedel gedenkt Holocaust-Opfer mit Rundgang zu Stolpersteinen

Kerzen und Blumen an Wedels fünf Stolpersteinen sowie ein Lichter-Flashmob an der KZ-Stele erinnern an Nazi-Gräueltaten.

Wedel | Der Arbeitskreis der Stadt Wedel gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit hatte noch einmal nachjustiert. Trotz Corona und verschärften Kontaktbestimmungen wollten die Friedensaktivisten am vergangenen Mittwoch (27. Januar), dem international...

