In den Holmer Sandbergen : Darum steht ein Bagger mitten in einem Feuerlöschteich

Mit zwei tiefen Gräben rund um die Inseln sollen die dortigen Brutgebiete der Gänse geschützt werden. Unter Wasser können die tieferen Bereiche im flachen Gewässer zudem zukünftigen Fischen als Rückzugsgebiete dienen.

Holm | Ein Bagger mitten im Feuerlöschteich in Holm: Da staunten nicht nur die Kitakinder, die in den vergangenen Tagen einen Ausflug in die Holmer Sandberge unternahmen, um sich genau anzusehen, wie der Baggerfahrer mit seiner großen Schaufel aus den Tiefen des Sees haufenweise Teichgrund emporholt. Auch so mancher Spaziergänger wunderte sich über die Arbei...

