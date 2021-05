Zuschuss für Erweiterung : Holm gewinnt Last-Minute-Run auf 750.000 Euro Schulbau-Förderung

Nur acht Wochen blieben der Gemeinde von Bekanntwerden der Fördermöglichkeit bis zur Abgabe der nötigen Unterlagen – ein Kraftakt in Team-Arbeit, sagt Bürgermeister Uwe Hüttner. Baubeginn soll noch in 2021 sein.

Holm | Es war ein ambitionierter Wettlauf gegen auslaufende Antragsfristen, und Holm hat ihn gewonnen. 750.000 Euro schießt das Land zum geplanten Erweiterungsbau der Heinrich-Eschenburg-Schule dazu – eine Nachricht, die am Dienstag (26. Mai) mit Freude und Erleichterung in der Geestgemeinde aufgenommen wurde. Holm kann damit nun in die Ausschreibung gehen. ...

