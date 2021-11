Auf dem Lehmweg in Holm : 37 Jahre alter Autofahrer erleidet bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen

Am Sonnabend will ein 37 Jahre alter Autofahrer auf dem Lehmweg in Holm ein anderes Fahrzeug überholen. Dabei verliert er die Kontrolle über den Pkw. Das Auto überschlägt sich. Der Mann wird schwer verletzt.

Holm | Schwere Verletzungen hat sich ein Autofahrer zugezogen, nachdem er am Sonnabend (27. November) auf dem Lehmweg in Holm (Kreis Pinneberg) mit seinem Mercedes verunglückt ist. Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr. Wie die Polizei shz.de gegenüber mitgeteilt hat, geriet der 37 Jahre alte Wagenlenker auf regennasser Fahrbahn nach einem Überholvorg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.