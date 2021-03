Hilfe vom Innenministerium : Frauenhaus in Wedel wird saniert und erweitert

Vom Land gibt es knapp 200.000 Euro. Die finanziellen Mittel stammen aus dem Impuls-Programm.

Wedel | Zur Ruhe kommen. Kraft schöpfen. Den Mut für einen Neubeginn sammeln. Frauenhäuser gelten als sichere Notunterkünfte für Frauen, die von Gewalt bedroht sind. Ein Rettungsanker in der Not. Das Frauenhaus in Wedel ist allerdings ein wenig in die Jahre gekommen. Nun wird es saniert und erweitert. Dafür gibt es zusätzlich 200.000 Euro vom Land Schleswig-H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.