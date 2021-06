An der Elbe : Hetlinger Schanze: Besucher sollen für Müllentsorgung spenden

Müll an der Hetlinger Schanze sorgt immer wieder für Unmut. Nun will die Gemeinde Spenden sammeln, um die Kosten zu reduzieren.

Hetlingen | „Die Gemeinde Hetlingen engagiert sich seit Jahren für eine saubere Hetlinger Schanze. Seit 2018 steht aufgrund der Müllproblematik an der Hetlinger Schanze eine 1.100-Liter-Mülltonne, die von der Gemeinde Hetlingen finanziert wird“, sagte Ralf Hübner (Freie Wähler (FW)) in der Gemeindevertretung. Auch am Heuhafen wurde im vergangenen Jahr eine 1.100-...

