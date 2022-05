Hetlingen : Werbebanner in der Halle: Politik streitet über HMTV-Pläne

Der Hetlinger Männer-Turnverein (HMTV) will auch in der Mehrzweckhalle Werbebanner aufhängen. Die Freien Wähler wollen, dass die Gemeinde daran mitverdient. Die CDU sieht das anders.

Hetlingen | Werbebanner im oberen Bereich der Hallenwände in der Hetlinger Mehrzweckhalle – das ist der Wunsch des Hetlinger Männer-Turnvereins (HMTV). Allerdings herrscht Uneinigkeit in der Politik, wie dies ausgestaltet werden soll. Die Freien Wähler (FW) wollen, dass die Gemeinde mit 50 Prozent an den Mieteinnahmen für die Banner beteiligt wird, die CDU-Frakti...

