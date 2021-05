Einweihung des Trainingsparks : Hetlinger MTV fordert Fußball-Serienmeister TuS Dassendorf heraus

Zur offiziellen Einweihung des Albe-Alliance-Trainingsparks könnte am Sonntag, 18. Juli, mit dem Oberligisten aus dem Sachsenwald auch Ex-Profi Martin Harnik im Deichstadion antreten.

Hetlingen | Zweimal schon war in den vergangenen Jahren Zweitliga-Luft im Deichstadion zu schnuppern, waren doch der FC St. Pauli (am 30. Juni 2015, Endergebnis 0:13) und Holstein Kiel (0:10 am 4. Juli 2018) zu Freundschaftsspielen bei den Fußballern des Hetlinger MTV zu Gast. Für diesen Sommer konnte HMTV-Fußball-Abteilungsleiter Michael Kirmse immerhin den Hamb...

