Fußballturnier im Deichstadion : Hetlinger MTV: Hochkarätiges Teilnehmerfeld beim Küchenwelten-Cup

Nach aktuellem Stand darf am 9./10. Juli der Ball rollen. Mit dem Turnier, an dem auch zwei Oberligisten teilnehmen, will man „die Zeit nach Corona im Hamburger Fußball einläuten“.

Hetlingen | Knappe zwei Jahre und neun Monate, nachdem er als Coach der Bezirksliga-Fußballer des Hetlinger MTV zurücktrat, wird Marc Zippel am Freitag, 9. Juli, wohl wieder im Deichstadion an der Seitenlinie stehen. Die Landesliga-Kicker des VfL Pinneberg, die der Halstenbeker seit dem Sommer 2020 betreut, gehören nämlich zu den Teilnehmern am Hetlinger Vorbere...

