„Aus reiner Zerstörungswut“ : Hetlingen: Unbekannte wüten an Gerätehaus des Naturkindergartens

Die Holmer Polizei fragt nach Hinweisen auf eine Sachbeschädigung im Hetlinger Schulwald nahe der Straße Bredenstücken.

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

28. Mai 2021, 15:45 Uhr

Hetlingen | Anfang des Monats erst ist der Naturkindergarten in Hetlingen in Betrieb gegangen, schon muss sich der Trägerverein mit Vandalismus herumschlagen. Das neue Holzhäuschen, das die Hetlinger Elterninitiative vor wenigen Wochen im Schulwald aufstellte, um Geräte und Spielsachen für Kinder darin aufzubewahren, wurde, wie Polizist Thorsten Ibs sagt „aus reiner Zerstörungswut“ beschädigt.

Plexiglasscheibe zerstört

Zwischen Betriebsende des Naturkindergartens am Donnerstag (27. Mai), 14.45 Uhr, und Wiederbeginn am Freitag, 8 Uhr, zogen Unbekannte durch das Areal an der Straße Bredenstücken, stießen auf das Gerätehaus und traten dessen Tür ein. Dabei beschädigten sie auch die Plexiglasscheibe, die jetzt ein handballgroßes Loch aufweist.

In dem Holzhaus werden laut Polizei keine Gegenstände von Wert aufbewahrt. Nach erster Inspektion fehlt auch nichts. Dennoch sucht die Polizei wegen Sachbeschädigung nach den Tätern.

Wer in der Zeit von Donnerstag auf Freitag im Bereich Wildwiese und Schulwald etwas Verdächtiges wahrgenommen hat oder Hinweise zu den Tätern liefern kann, möge sich bei der Polizei Holm unter Telefon (04103) 2165 melden.