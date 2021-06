Grundschule Haseldorfer Marsch : Hetlingen: Betreuungsschule kostet mehr – Eltern zahlen mehr

Die Gemeinde Hetlingen übernimmt zum 1. August die Trägerschaft der Betreuungsklasse der Grundschule Haseldorfer Marsch am Standort Hetlingen. Für die Eltern steigen die Kosten.

Hetlingen | Was soll die Betreuungsklasse Hetlingen Eltern zukünftig kosten? Darüber waren sich die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung Anfang Juni nicht einig geworden. Eine Sondersitzung musste her. Nach gerade einmal vier Minuten wurde der Vorschlag der Freien Wähler (FW) angenommen. Zukünftig müssen Eltern 120 Euro für die Fünf-Tage-Betreung bis 16 Uhr zahlen....

