Wegen der Infektionslage : Heist, Holm und Neuendeich sagen Senioren-Weihnachtsfeiern ab

Nur zögerliche Zusagen, dafür reichlich Stornierungen: Drei Gemeinden des Amts Geest und Marsch Südholstein streichen mit Blick auf Corona ihre traditionellen festlichen Zusammenkünfte am 5. Dezember.

Heist/Holm/Neuendeich | Die Feiern für Senioren in der Vorweihnachtszeit haben in vielen Gemeinden in Marsch und Geest Tradition. Angesichts immer neuer trauriger Rekorde bei den Inzidenzzahlen sind viele Angesprochene aber offenkundig verunsichert. „Die doch sehr zögerlichen Zusagen und vielmehr die vielen Absagen, zeigen uns, das auch Ihnen nicht ganz wohl ist bei dem Geda...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.