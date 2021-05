Haushaltssanierung : Holpriger Start für das große Sparen in Wedel

Nach langen Diskussionen um Formulierungen sollen nun 40 von 41 Maßnahmen an die Fachausschüsse übergeben werden.

Wedel | Ein Eigenkapital, das von mehr als 80 Millionen Euro in 2011 auf rund 22 Millionen in 2024 geschrumpft sein wird. Kassenkredite, die in drei Jahren bei mehr als 50 Millionen Euro liegen, und das bei einer Gesamtverschuldung von 220 Millionen Euro, also 6500 Euro pro Einwohner: Es waren Zahlen, die es in sich hatten. „Zur Einstimmung“, wie Jörg Amelung...

