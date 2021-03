Luftfilter und CO2-Ampeln : Alle wollen technischen Coronaschutz für Wedels Schulen – nur wie?

Auch SPD, FDP und Linke wollen 300.000 Euro für Coronaschutz in Klassenräumen bereitstellen – unter anderen Vorzeichen.

Wedel | Zusätzlicher technischer Virenschutz in Wedels weiterführenden Schulen: Offenbar sind nahezu alle Fraktionen in Wedel für die Pandemieschutz-Aufrüstung in den Klassenzimmern. Nur an der Frage nach dem Wie scheiden sich die Geister. Luftfilter und CO2-Ampeln Nach dem gescheiterten Vorstoß von FDP und WSI in Sachen Tests von Luftfilteranlagen sowi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.