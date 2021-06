Haseldorfs Kirche im Juni : Jörg Dehmel in Aktion: Drei Konzerte mit verschärften Corona-Regeln

Orgelmusik von Johann Sebastian Bach sowie Werke von Alessandro Stradella sollen in St. Gabriel erklingen. Dabei gelten allerdings strengere Einschränkungen als bei den Gottesdiensten.

Haseldorf | Nach ihrem musikalischen Abendmahlgottesdienst plant die evangelische Kirchengemeinde St. Gabriel Haseldorf für den Juni weitere musikalische Veranstaltungen in ihrem Gotteshaus an der Hauptstraße. Trotz zunehmender Lockerungen gelten für die Konzerte allerdings weiterhin verschärfte Hygienemaßnahmen. Weiterlesen: Kerrin Brinkmann singt in der Hase...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.