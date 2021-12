Haseldorfer Marsch im Bild : Nach einem Jahr Zwangspause: Neuer Fotokalender von Elisabeth Herrmann

Im vergangenen Jahr ließ sie die Druckerei im Stich. Jetzt gibt es ihn wieder, den neuen Fotokalendern mit Motiven aus der Haseldorfer Marsch.

Haselau | Elisabeth Herrmann hat sich der Natur- und Landschaftsfotografie verschrieben. Deswegen ist die Haselauerin das ganze Jahr über mit der Kamera in der Region unterwegs. Egal ob früh am Morgen oder spät am Abend, egal ob es regnet oder schneit, ob gerade Nebel aufzieht oder die Sonne strahlend vom blauen Himmel scheint, Herrmann kann man quasi überall i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.