Neue Sporthalle und Schule : Haseldorf weist Kritik aus Haselau an Bauplanung von sich

Für Haseldorfs Bürgermeister Daniel Kullig steht fest, dass bei dem Gemeinschaftsprojekt alle gut eingebunden wurden. Wie die aktuellen Pläne aussehen, erklärte er im Ausschuss.

Haselau/Haseldorf | Haselau hat Kritik an der Planung für das Multifunktionszentrum (MFZ) in Haseldorf geübt. Das wiederum kann Haseldorfs Bürgermeister Daniel Kullig (BfH) nicht nachvollziehen. „Es sollten alle Beteiligten frühzeitig eingebunden werden. Das ist uns gelungen“, sagte er am Mittwochabend (23. Februar) in der Sitzung des Bauausschusses. Die klaren Worte aus...

