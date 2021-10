Feuer im Carport : Sonntagmorgen: Pkw-Unterstand in Haseldorf Op'n Feld in Flammen

Großes Glück für Bewohner eines Einfamilienhauses in Haseldorf. Ein Feuer im Carport ist rechtzeitig entdeckt und von der alarmierten Feuerwehr zügig gelöscht worden.

Haseldorf | Großes Glück für Bewohner eines Einfamilienhauses in Haseldorf (Kreis Pinneberg). Am frühen Sonntagmorgen (3. Oktober) gegen 3 Uhr wurde bemerkt, dass ein Carport Op'n Feld brennt und sich die Flammen auch in Richtung Wohngebäude auszubreiten drohen. Der zum Zeitpunkt des Feuers leere Pkw-Holzunterstand grenzt direkt an das Gebäude. Die alarm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.