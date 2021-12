Gottesdienst und Friedenslicht : St. Gabriel: So feiert die Kirche in Haseldorf und Hetlingen Weihnachten

Für die Gottesdienste am 24. und 26. Dezember müssen erwachsene Besucher geimpft oder genesen sein. Wer sich das Friedenslicht an den Kirchentüren abholt, benötigt keine 2G-Bestätigung, aber eine Maske.

Haseldorf/Heist | Drei Gottesdienste bieten Pastor Helmut Nagel und Vikar Christoph Stumpf am 24. Dezember in der St. Gabriel Kirche in Haseldorf an, einmal wird an Heiligabend in Hetlingen in der Kapelle an der Hauptstraße gefeiert. Los geht es um 15 Uhr mit einem Familiengottesdienst in Haseldorf, den Pastor Nagel gestaltet. Er zeichnet auch verantwortlich für die...

