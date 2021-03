Am 7. März : Haseldorfer Galerie „Kleine Tenne“ lädt zum Outdoor-Stöbern ein

Kunsthandwerkliches für den Garten: Galeristin Brunhilde Schmalisch erweitert ihre Ausstellungsfläche ins Freie.

Haseldorf | Brunhilde Schmalisch aus der Kleinen Tenne in Haseldorf freut sich, dass Galerien in Schleswig-Holstein wieder öffnen dürfen und hofft, dass ihre derzeitige Ausstellung mit Werken von Carsten Koch aus Uetersen (großformatige Fotografien auf Aluminiumplatten), Matthias Görig aus Hamburg (Schmuck in Mattgold und antike Fundstücke) sowie Beate Bendel aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.