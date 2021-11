Haseldorf : Daniel Kullig als Bürgermeister-Kandidat: BfH stellen sich neu auf

Die Bürger für Haseldorf (BfH) schicken Kullig ins Bürgermeisterrennen – und geben Einblicke zu den Hintergründen.

Haseldorf | Lange haben sie geschwiegen, nun wollen sie reden: Andreas Langbehn und Daniel Kullig, stellvertretende Vorsitzende der Bürger für Haseldorf (BfH), bringen Licht ins Dunkel rund um den Rücktritt von Klaus-Dieter Sellmann als Bürgermeister von Haseldorf. Kullig bestätigt am Montag (29. November) im Gespräch mit shz.de in der Bandreißerkate in Haseldorf...

