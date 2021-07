Ausstellung in Haseldorf : Kleine Tenne: Skurriles und Blumenbilder von Werner Lohmann

2015 ist Werner Lohmann verstorben. Galeristin Brunhilde Schmalisch hat die Bilder gemeinsam mit seiner Frau Gudrun Arlt für die Ausstellung zusammengesucht. Zur Eröffnung spielen Jan Fischer und Martin Friedestab.

Haseldorf | „Endlich wieder eine Ausstellung mit Vernissage“, freut sich Galeristin Brunhilde Schmalisch. Ab Sonnabend, 10. Juli, sind in der Galerie Kleine Tenne in Haseldorf, Altenfeldsdeich 18, Arbeiten von Werner Lohmann zu sehen. „Skurriles und Flowers“ heißt die neue Schau, die am Sonntag, 11. Juli, offiziell eröffnet wird. Blues und Boogie-Woogie Zur...

