Haselau : Storchenpaar ist zurück in seinem Quartier bei Rolf und Gabriele Thomsen

Erst kam Storch Robert, zwei Tage später setzte sich seine Rosalie zu ihm in den Horst bei Familie Thomsen.

Haselau | Sie sind wieder da. Zuverlässig wie seit sieben Jahren kehrte erst Storch Robert am 19. Februar und nur zwei Tage später seine langjährige Gefährtin Rosalie auf ihren Horst in Haselau an der Haseldorfer Chaussee zurück. Störche kennen keinen Lockdown, keine Grenzkontrollen und auch kein Social Distancing. Sie fliegen hunderte von Kilometern –bis zu 50...

