Logbuch II : Hannes Grabau veröffentlicht neue Geschichten von der Batavia in Wedel

In „Batavia Logbuch II – Was für ein Theater“ widmet sich der Theaterschiff-Käpt'n den Künstlern, die an Bord aufgetreten sind.

Wedel | Seit fast zwei Jahren ruht der Theaterbetrieb an Bord der Batavia. „Am 13. März 2020 hatten wir unsere letzte Veranstaltung unter Deck“, berichtet Batavia-Kapitän Hannes Grabau. In diesem Jahr feiert die Batavia ihren 50. Geburtstag unter Grabaus Leitung, der die ehemalige „Vaterland“ 1972 gekauft hat. „Das Theater wird nicht sterben“, gibt sich Graba...

