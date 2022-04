Handball-Hamburg-Liga : HSG Elbvororte holt Unentschieden – Moorreger SV siegt überraschend

Während die Spielgemeinschaft am Donnerstag (14. April) ein 25:25 gegen die HG Hamburg-Barmbek II erreichte, überraschten die MSV-Frauen mit einem 32:25-Erfolg beim TH Eilbeck.

Kreis Pinneberg | Die Erschöpfung war so groß, dass er sich während der beiden Auszeiten in der Schlussphase auf die Bank setzte. Zwischendurch reichte die Kraft von Daniel Frigoni aber, drei Gegenspieler auf sich zu ziehen und den Ball von links zu Nicolas Philippi zu passen, der zum 25:25 ausglich. Dies war am Donnerstag (14. April) der Endstand im Nachholspiel gegen...

