Klappstuhl-Konzert : Musik in Matrosenhosen: Albers Ahoi rocken die Deekenhörn in Haselau

Für Sonntag, 29. August, lädt der Kulturverein Haseldorfer Marsch die singenden Seemänner aus Hamburg nach Haselau ein. Eine Sitzgelegenheit muss jeder Zuschauer zu diesem Konzert allerdings selbst mitbringen.

Haselau | Sie singen maritime Lieder, alte Gassenhauer und Chansons – aber in besonderer Besetzung und durchaus zeitgemäßer Interpretation. Wer die fünf Musik-Matrosen von Albers Ahoi in der Deekenhörn in Haselau miterleben möchte, sollte sich den kommenden Sonntag, 29. August, rot im Kalender markieren. Denn dann kommen Johnny, Fiete, HoDi, Onkel Erwin und Wil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.