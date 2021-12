Schmuck und Geld als Beute : Hamburg: Einbruch bei Kaffeemillionär Albert Darboven in Rissen

Diebe stiegen ein, während der Millionär und seine Frau zu Hause waren.

Hamburg-Rissen | Dreiste Diebe sollen laut der Bild-Zeitung bereits am Donnerstag (9. Dezember) in die Villa von Kaffeemillionär Albert Darboven in Rissen eingebrochen sein. Wie die Zeitung schreibt, haben die Täter eine auf Kipp stehende Terrassentür im ersten Stock aufgehebelt, während sich Albert Darboven, seine Frau und die Haushälterin im Erdgeschoss befanden. Di...

