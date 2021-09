Schließungspläne : Firma Haag-Streit Surgical mit 150 Beschäftigten in Wedel vor dem Aus

Der schweizer Mutterkonzern will mindestens 50 Mitarbeiter in anderen Firmen der Unternehmensgruppe unterbringen. Haag-Streit Deutschland und Möller-Wedel Optical sollen am Standort bestehen bleiben.

Wedel | Neue Hiobsbotschaft aus der Wedeler Unternehmenswelt: Die schweizer Haag-Streit-Gruppe will ihre Tochter Haag-Streit Surgical mit Sitz im Rosengarten 10 schließen. Am Mittwoch (29. September) wurden die Mitarbeiter über die Entscheidung informiert. Der Haag-Streit-Gruppe ist sehr daran gelegen, möglichst viele Beschäftigte in anderen Firmen unterzub...

