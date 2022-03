KZ-Außenlager in Wedel : Künstler Gunter Demnig verlegt Stolperschwelle als Mahnmal

Lehrerin Sonja Strecker von der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) und ihre Schüler laden Wedeler ein, bei der Verlegung des Mahnmals am Montag (21. März) um 9 Uhr Ecke Rissener Straße/Puttener Weg dabei zu sein.

Wedel | Zwei Mal war der Kölner Künstler Gunter Demnig bereits in der Stadt, um Stolpersteine zu verlegen. Sie sollen als öffentliches Mahnmal an die Opfer des Nazi-Terrors erinnern und werden dafür jeweils vor der letzten Wohnstätte der Ermordeten in den Bürgersteig eingelassen. KZ-Außenlager in Wedel an der Rissener Straße Jetzt kommt Demnig ein weite...

