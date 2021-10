Neue Strategie gefordert : Grüne werfen Wedel mangelnde Kontrolle von Baugenehmigungen vor

Ferienapartments statt Wohnungen: Bereits vor Monaten habe man die Stadt über Verstöße bei einem Bauvorhaben informiert, ohne dass etwas passiert sei, kritisiert die Fraktion und beantragt bessere Kontrollmechanismen.

Wedel | Bau- und Nutzungsgenehmigungen zu erteilenist das eine, die Einhaltung zu überprüfen respektive durchzusetzen jedoch etwas ganz anderes. Und genau an Letzterem hapert es in Wedels Verwaltung. So jedenfalls der Eindruck der Grünen, die diesen Missstand mit einem Antrag heilen wollen. Inzwischen werden mindestens drei Wohnungen als Ferienwohnungen ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.