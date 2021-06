Nach Corona-Lockerungen : Badebucht, DRLG und WTSV starten Schwimmoffensive in Wedel

„120 Kinder in 6 Wochen“ nennen die Lebensretter und der Wedeler TSV ihr Programm mit dreiwöchigen Intensivkursen in den Sommerferien. Zudem will die Badebucht bis Ende des Jahres rund 150 Jungen und Mädchen ausbilden.

Wedel | Sommerwetter und die Wiedereröffnung der Bäder nach monatelangem Lockdown: Die Badesaison 2021 hat eine besorgniserregende Schattenseite, vor der der aus Wedel stammende Landespräsident der Deutschen-Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Jochen Möller, gemeinsam mit Landesinnenministerin Sabine Sütterlin-Waack jetzt eindringlich gewarnt hat. Allein in Sc...

