Vor Unterkunft am Steinberg : Gewaltverbrechen in Wedel: Schwer verletzter Mann gestorben

Der 34-Jährige war am 6. Dezember mit lebensgefährlichen Verletzungen vor der Unterkunft am Steinberg gefunden worden. Der Ort des Auffindens ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Tatort, so die Polizei.

Wedel | Der 34-Jährige, der Montagabend (6. Dezember) schwer verletzt vor der Unterkunft in Wedel am Steinberg von Anwohnern aufgefunden wurde, ist an den Folgen seiner lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizeidirektion Itzehoe am Freitag (17. Dezember) mit. Weiterlesen: Wedel: Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden – Mor...

