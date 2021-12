Gewaltverbrechen in Wedel : Verletzter 34-Jähriger schwebt nach wie vor in Lebensgefahr

Der Mann war am Montag (6. Dezember) schwer verletzt vor der Unterkunft am Steinberg aufgefunden worden. Die Pinneberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen an die Mordkommission in Itzehoe übergeben.

Wedel | Viel ist nicht zu erfahren am Tag nachdem bekannt wurde, dass in Wedel ein 34-jähriger Mann vor der Unterkunft im Steinberg aller Wahrscheinlichkeit nach einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Der Mann wurde am Montag (6. Dezember) lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand dauere an, nach wie vor schwebe der Mann in Lebensgefahr, bestätigte die Itzehoer...

