Polizei warnt vor Abzocke : Geldwechsel-Trick: Betrüger stiehlt über 600 Euro von Wedeler Senior

Der 83-Jährige wollte beim Geldwechseln für den Parkautomaten helfen. Das nutzte ein Betrüger schamlos aus.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

03. Februar 2021, 13:49 Uhr

Wedel | Er wollte einfach nur helfen – und das hat ein Betrüger schamlos ausgenutzt. Am Dienstagvormittag (2. Februar) gegen 11.15 Uhr hat ein Unbekannter auf dem Marktplatz Spitzerdorfstraße in Wedel einen 83-Jähirgen angesprochen und vorgegeben, Geld für den Parkautomaten wechseln zu wollen. Der Wedeler Senior schaute in seinem Portemonnaie nach einer passenden Münze – das wurde ihm zum Verhängnis.

Opfer erstattet kurz nach der Tat Anzeige

Kurz nach der Begegnung musste der 83-Jährige laut Polizei feststellen, dass er einem Betrüger zum Opfer gefallen war. Aus seiner Geldbörse fehlten mehr als 600 Euro. Der Wedeler erstattete daraufhin Anzeige beim örtlichen Polizeirevier.

Täter soll 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein

Bei dem Unbekannten solle es sich nach Polizeiangaben um einen 40 bis 50 Jahre alten, etwa 1,75 Meter großen Mann von schmächtiger Statur gehandelt haben. Der mutmaßliche Betrüger soll einen gepflegten Eindruck gemacht und gebrochen Deutsch gesprochen haben. Bekleidet war er laut Beschreibung mit einem dunklen Mantel. Mögliche Hinweise nimmt das Revier Wedel unter Telefon (04103) 50180 entgegen.

Polizei warnt vor Geldwechsel-Trick

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der Geldwechsel-Masche, bei der die Opfer angesprochen und um passende Münzen gebeten werden. Zieht der Angesprochene sein Portemonnaie und öffnet das Münzfach, wird er vom Täter oder einem Komplizen abgelenkt. Nimmt der Täter dann eine Münze aus der Geldbörse, zieht er gleichzeitig unbemerkt für den Besitzer Scheine aus dem Papiergeldfach.

Abstand halten und Fremde nicht ans Portemonnaie lassen

Die Polizei rät daher dringend: Wer hilfsbereit sein und Geld wechseln möchte, sollte Abstand halten und keinen Fremden in seiner Geldbörse suchen lassen. Generell sollte man misstrauisch bei Geldwechselwünschen sein und Personen, die aufdringlich darum bitten, auf andere Möglichkeiten, etwa das Wechseln in Geschäften oder bei Banken, hinweisen. Geld sollte man zudem erst herausgeben, wenn man den Wechselbetrag auch von einem Gegenüber erhalten hat.

Keine größeren Bargeldbeträge mitnehmen

Zudem empfiehlt die Polizei, nur so viel Bargeld mitzunehmen, wie unbedingt gebraucht wird. Nach dem Abheben von Bargeld sollte dieses sicher direkt am Körper verstaut werden. Größere Geldbeträge sollten nicht im Portemonnaie mitgeführt werden.