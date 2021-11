Internationaler Tag : Gegen Gewalt an Frauen: Wedel hisst Flaggen der Solidarität

Sichtbares Zeichen setzen hieß es am Donnerstag (25. November) zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen in Wedel. Die Fahnen bleiben bis zum 10. Dezember vor dem Rathaus aufgezogen.

Wedel | Drei Fahnen gingen Donnerstagvormittag (25. November) während einer kleinen Feierstunde vor dem Rathaus in Wedel in die Höhe. Die Botschaft, die die drei Strippenzieher, Gleichstellungsbeauftragte Magdalena Drexel, Stadtpräsident Michael Schernikau und Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos), damit ausdrücken wollten: Wir sagen Nein zu Gewalt gegen Fr...

