Gegen Corona : Ansteckungsgefahr bannen: Theater Wedel bekommt Luftfilteranlage

Zum Wahlkabarett, das am 30. Juli an den Start geht, soll die Be- und Entlüftungsanlage, die Zuschauerraum und Bühne reinhält, eingebaut sein. Sie wurde zu 90 Prozent vom Bund gefördert.

Wedel | CO2 und Viren raus, gefilterte Frischluft rein – heruntergekühlt, wenn sich Zuschauerraum und Bühne zu sehr aufgeheizt haben, mollig aufgewärmt, wenn es draußen bitterkalt ist: Der Traum vom Theater Wedel wird wahr. Vor vier Wochen rückten die Bauarbeiter in der Früh an, um im Theater am Rosengarten in Wedel eine Luftfilteranlage einzubauen. Ein Pr...

