2. Oktober : Gedenken an die Puttener Männer, die 1944 im KZ-Außenlager Wedel umkamen

Als Vergeltungsaktion wurden die Niederländer nach Deutschland verschleppt. 16 von ihnen kamen im KZ-Außenlager ums Leben. Der Arbeitskreis der Stadt Wedel gegen Rechtsradikalismus erinnert an ihr Leid.

Wedel | Am 2. Oktober 1944 überfielen die Nazis das Dorf Putten in den Niederlanden, trieben Frauen und Kinderzusammen, zündeten die Häuser an und verschleppten die mehr als 660 Männer in Konzentrationslager in Deutschland. Der Überfall war eine Vergeltungsaktion. Partisanen hatten in der Nähe des Dorfes ein Wehrmachtsfahrzeug angegriffen. Zum Thema: 76. J...

