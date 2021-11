Gebrüder-Humboldt-Schule Wedel : Reizgas im Eingangsbereich versprüht: Sechs Personen betroffen

Fünf Schüler und eine Lehrerin schmückten am Dienstagvormittag im alten Haupteingang gerade den Tannenbaum, als sie einen seltsamen Geruch wahrnahmen und husten mussten. Sie hatten Reizgas eingeatmet.

Wedel | Schreck am Vormittag: Während die Schüler in ihren Klassenräumen dem Unterricht folgten, fuhren am Dienstag (23. November) auf dem Schulhof der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) in Wedel gegen 12 Uhr die Rettungswagen vor. Im alten Haupteingang war Reizgas versprüht worden. Fünf Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin waren betroffen. Sie hatten das...

